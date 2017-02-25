«Золотую малину» получил фильм про Хиллари Клинтон

В Лос-Анджелесе объявлены победители премии «Золотая малина» — награды за худшие достижения в кинематографе. Худшим фильмом года признали документальную картину «Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии».

Всего «Америка Хиллари» получила четыре премии: помимо главной номинации, она выиграла в категориях «Худший режиссер» и «Худший актер» (в обеих был представлен Динеш ДʼСоуза), а также «Худшая актриса» (Бекки Тернер).

«Hillaryʼs America» Trailer | Official Teaser Trailer HD Dinesh DʼSouza

Режиссер Динеш ДʼСоуза в фильме «Америка Хиллари» критически оценивает Демократическую партию США, в частности, обвиняя ее в связях с «Ку-Клукс-Кланом». Он называл «мелкой местью» факт выдвижения картины на «Золотую малину».

Еще одним победителем премии «Золотая малина» стал фильм «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» — он также выиграл в четырех категориях. В частности, Бен Аффлек и Генри Кавилл получили награду как худший актерский ансамбль.

Приз за восстановление репутации (единственная положительная награда «Золотой малины») достался Мэлу Гибсону, снявшему фильм «По соображениям совести». Эта картина выдвинута на «Оскар» в шести номинациях.