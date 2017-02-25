В министерстве окружающей среды Германии запретили подавать мясо на приемах

Министр окружающей среды Германии Барбара Хендрикс запретила подавать мясо и рыбу на официальных приемах.

По мнению министра, употребление мяса в пищу негативно сказывается на экологии. Существуют оценки, согласно которым на животноводство приходится около трети всего объема парниковых газов.

Представитель министерства Михаэль Шререн назвал принятое решение «символическим шагом». «Мы хотим применять на практике то, что проповедуем», — заявил он.

Новый запрет вызвал недовольство со стороны некоторых немецких чиновников. Министр продовольствия и сельского хозяйства Кристиан Шмидт заявил: «Я верю в многообразие и свободу выбора, а не в патернализм и идеологию. Мясо и рыба — тоже часть сбалансированной диеты», — заявил Шмидт.

Скептически по поводу решения Барбары Хендрикс высказались даже в партии зеленых. Ее бывший сопредседатель Антон Хофрайтер заявил: «Думаю, будет правильным регулировать производство, а не потребление мяса».

Кроме того, Хендрикс столкнулась с обвинениями в лицемерии. Мясо запретили подавать только на официальных приемах с участием гостей, в то время как оно осталось в меню столовых, куда ходят сотрудники министерства.