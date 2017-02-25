Сын Пеле получил 12 лет за отмывание денег наркомафии

Бывший бразильский футболист Эдиньо, сын Пеле, получил 12 лет и 10 месяцев тюрьмы за отмывание доходов от торговли наркотиками. Во время рассмотрения дела обвиняемый находился на свободе. После вынесения приговора он сдался полиции, чтобы начать отбывать наказание.

Приехав в полицейский участок в городе Сантос, Эдиньо заявил, что нет ни крупицы доказательств его вины. «Я раздосадован, поскольку судебная система устроила расправу надо мной. Я никогда не был причастен к отмыванию денег», — сказал бывший футболист (англ. яз.).

К 12-летнему сроку Эдиньо приговорили по итогам апелляции. В 2014 году ему дали 33 года за отмывание денег.

Эдиньо (настоящее имя Эдсон Шолби Насименту) выступал за «Сантос» и некоторые другие бразильские клубы. Он закончил профессиональную карьеру футболиста в 1999 году, после чего занялся тренерской работой.

Эдиньо признавал, что принимал наркотики, однако он утверждает, что избавился от зависимости.