Сергей Устюгов выиграл золото чемпионата мира по лыжным видам спорта

Россиянин Сергей Устюгов завоевал золотую медаль на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в финском городе Лахти.

Устюгов одержал победу в скиатлоне на дистанции 30 километров (15 километров классическим и 15 километров свободным ходом). Результат россиянина — 1 час 9 минут 16,7 секунды.

Второе и третье места в скиатлоне заняли норвежцы — Мартин Йонсруд Сундбю и Финн-Хоген Крог. Сундбю уступил Устюгову 6,7 секунды.