Сергей Устюгов выиграл золото чемпионата мира по лыжным видам спорта
Россиянин Сергей Устюгов завоевал золотую медаль на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в финском городе Лахти.
Устюгов одержал победу в скиатлоне на дистанции 30 километров (15 километров классическим и 15 километров свободным ходом). Результат россиянина — 1 час 9 минут 16,7 секунды.
Второе и третье места в скиатлоне заняли норвежцы — Мартин Йонсруд Сундбю и Финн-Хоген Крог. Сундбю уступил Устюгову 6,7 секунды.
Sergey Ustiugov 🇷🇺 added to his medal collection with 🥇in today's Skiathlon. Sundby 🇳🇴 🥈and Krogh out sprints pack for 🥉 #lahti2017 pic.twitter.com/y1H61Nbghe— Cross Country (@FISCrossCountry) February 25, 2017
Остальные россияне показали следующие результаты: Андрей Ларьков (+36,1) стал 8-м, Александр Большунов (+56,0) — 15-м, Александр Бессмертных (+1.08,7) — 17-м.