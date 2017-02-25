Сергей Устюгов выиграл золото чемпионата мира по лыжным видам спорта

Р-Спорт
14:28, 25 февраля 2017
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Россиянин Сергей Устюгов завоевал золотую медаль на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в финском городе Лахти.

Устюгов одержал победу в скиатлоне на дистанции 30 километров (15 километров классическим и 15 километров свободным ходом). Результат россиянина — 1 час 9 минут 16,7 секунды.

Второе и третье места в скиатлоне заняли норвежцы — Мартин Йонсруд Сундбю и Финн-Хоген Крог. Сундбю уступил Устюгову 6,7 секунды.

Остальные россияне показали следующие результаты: Андрей Ларьков (+36,1) стал 8-м, Александр Большунов (+56,0) — 15-м, Александр Бессмертных (+1.08,7) — 17-м.

Р-Спорт
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