Ильдара Дадина не выпускают на свободу. Сотрудники колонии не слышали решения суда

Ильдар Дадин остается в заключении после отмены приговора из-за того, что в колонию не поступил официальный документ из Верховного суда, а сами сотрудники колонии не слышали судебного решения: во время заседания их не было в комнате видеосвязи. Об этом рассказали сотрудники Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), которые побывали в колонии, где сидит Дадин.

Глава алтайской ОНК Алексей Белоус сообщил, что документ из Верховного суда, вероятно, поступит в колонию во вторник, 28 февраля.