Ильдара Дадина не выпускают на свободу. Сотрудники колонии не слышали решения суда
Ильдар Дадин остается в заключении после отмены приговора из-за того, что в колонию не поступил официальный документ из Верховного суда, а сами сотрудники колонии не слышали судебного решения: во время заседания их не было в комнате видеосвязи. Об этом рассказали сотрудники Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), которые побывали в колонии, где сидит Дадин.
Глава алтайской ОНК Алексей Белоус сообщил, что документ из Верховного суда, вероятно, поступит в колонию во вторник, 28 февраля.
Сотрудники ОНК побывали в колонии ИК-5, поговорили с Ильдаром. Он в ПКТ, бандероль получил. Бумага пока не пришла, поэтому Ильдара не освобождают. Если бы сотрудники колонии находились в момент объявления приговора в камере видеосвязи, они могли бы освободить, а так - нет. "Новая газета" ему приходит, но читать её не дают, потому что не им оплачена.Опубликовано Anastasia Zotova 24 февраля 2017 г.
Сам Дадин присутствовал в комнате видеосвязи во время оглашения решения Верховного суда и слышал его, а сотрудники ФСИН покинули помещение по его просьбе, рассказали члены ОНК. Это произошло потому, что сам Дадин не ожидал отмены приговора Верховным судом, предположили в ОНК.