Журнал The New Yorker выйдет с обложкой на русском языке

На обложке очередного номера журнала The New Yorker, который выйдет 6 марта 2017 года, название издания будет написано с использованием кириллицы — «The Нью-Йоркер». Главным материалом номера станет статья Эвана Осноса, Дэвида Ремника и Джошуа Яффы «Трамп, Путин и новая холодная война», посвященная вмешательству России в выборы президента США и российско-американским отношениям.

An early look at next week's cover, “Eustace Vladimirovich Tilley,” by Barry Blitt. In a riff on the magazine’s first... Опубликовано The New Yorker 24 февраля 2017 г.

На обложке изображен Владимир Путин в позе Юстаса Тилли — вымышленного денди, изображенного на первой обложке The New Yorker в 1925 году (журнал регулярно пародирует эту обложку — обычно в феврале, когда отмечает очередную годовщину первого выпуска).

«[Автор обложки Барри] Блитт воображает будущее, в котором наш символ превратился в Юстаса Владимировича Тилли, а бабочка, которую тот рассматривает — ни что иное как потрясенный Дональд Трамп», — объяснил журнал.