В Твери после крупного пожара в детской областной больнице завели уголовное дело
В Твери произошел пожар на территории детской областной клинической больницы. В здании в результате пожара обрушилась кровля, его тушением занимались более двухсот человек в ночь на 24 февраля.
В результате пожара никто не пострадал. Площадь возгорания достигала 1200 квадратных метров, в ходе пожара, помимо обрушения кровли, были повреждены перекрытия третьего этажа больницы. Ущерб оценивается в 7,5 миллиона рублей.
После доследственной проверки управление Следственного комитета по Тверской области приняло решение о возбуждении уголовного дела по статье «халатность». Сведений о подозреваемых пока нет.
Следственным путем сотрудниками СКР выясняются все без исключения обстоятельства произошедшего, в том числе точные причины и условия возникновения пожара. Назначено пожаро-техническое исследование. В ходе следствия будут установлены точная сумма ущерба, причиненного как бюджету Тверской области, так и федеральному, точное количество лиц, которым причинён моральный и материальный ущерб, а также должностные лица, виновные в произошедшем.