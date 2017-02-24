В Твери после крупного пожара в детской областной больнице завели уголовное дело

В Твери произошел пожар на территории детской областной клинической больницы. В здании в результате пожара обрушилась кровля, его тушением занимались более двухсот человек в ночь на 24 февраля.

В результате пожара никто не пострадал. Площадь возгорания достигала 1200 квадратных метров, в ходе пожара, помимо обрушения кровли, были повреждены перекрытия третьего этажа больницы. Ущерб оценивается в 7,5 миллиона рублей.

После доследственной проверки управление Следственного комитета по Тверской области приняло решение о возбуждении уголовного дела по статье «халатность». Сведений о подозреваемых пока нет.