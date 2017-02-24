В Твери после крупного пожара в детской областной больнице завели уголовное дело

Следственный комитет РФ
07:33, 24 февраля 2017
Надежный источник

В Твери произошел пожар на территории детской областной клинической больницы. В здании в результате пожара обрушилась кровля, его тушением занимались более двухсот человек в ночь на 24 февраля.

В результате пожара никто не пострадал. Площадь возгорания достигала 1200 квадратных метров, в ходе пожара, помимо обрушения кровли, были повреждены перекрытия третьего этажа больницы. Ущерб оценивается в 7,5 миллиона рублей.

После доследственной проверки управление Следственного комитета по Тверской области приняло решение о возбуждении уголовного дела по статье «халатность». Сведений о подозреваемых пока нет.

Пожар в ДОКБ Твери 1/3. Fire at Childrenʼs regional clinical hospital of Tver
Sam Pe

Следственным путем со­трудниками СКР выясня­ются все без исключен­ия обстоятельства про­изошедшего, в том чис­ле точные причины и у­словия возникновения ­пожара. Назначено пож­аро-техническое иссле­дование. В ходе следс­твия будут установлен­ы точная сумма ущерба­, причиненного как бю­джету Тверской област­и, так и федеральному­, точное количество л­иц, которым причинён ­моральный и материаль­ный ущерб, а также до­лжностные лица, винов­ные в произошедшем.

Следственный комитет РФ
Пожар в здании областной детской больницы в Твери, расположенной на набережной Степана Разина, начался около 12 часов ночи 23 февраля. Из помещения больницы эвакуировали более 200 человек.
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