У новой Nokia 3310 будет цветной экран

У обновленной версии мобильного телефона Nokia 3310 будет цветной экран, сообщает Mashable. Его диагональ будет крупнее, чем у оригинальной версии, выпущенной в 2000 году, также претерпят изменения кнопки, которые сделают немного больше, утверждает издание со ссылкой на неофициальные данные.

В остальном внешне телефон не будет отличаться от оригинальной Nokia 3310. В продажу поступят телефоны разных цветов, в том числе в красном, желтом и зеленом корпусе. Также у новой Nokia 3310 будет возможность выхода в интернет.

Никаких других технических данных о телефоне неизвестно. Ожидается, что он будет официально представлен на выставке в Барселоне 26 февраля 2017 года.