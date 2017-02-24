Руководителю Human Rights Watch в Израиле и Палестине отказали в израильской визе

Израиль отказал в визе новому руководителю отделения правозащитной организации Human Rights Watch в Израиле и Палестине и обвинил правозащитников в ведении «антиизраильской пропаганды».

Письмо с отказом в рабочей визе гражданину США Омару Шакиру в организации получили 20 февраля. В документе сказано, что в последнее время, по мнению израильского МИДа, правозащитники действуют в интересах «палестинской пропаганды», «под фальшивым предлогом борьбы за права человека».

В Human Rights Watch отвергли эти обвинения. В организации заявили, что в последний год сообщали о нарушениях прав человека обеими сторонами арабо-израильского конфликта, в том числе о совершаемых группировкой ХАМАС внесудебных казнях и незаконных задержаниях журналистов.

Шакир может опротестовать решение израильских властей в течение 45 дней.