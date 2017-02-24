«Ростов» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги Европы
Российский футбольный клуб «Ростов» встретится с английским клубом «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги Европы. Об этом стало известно по итогам жеребьевки в пятницу, 24 февраля.
«Ростов» примет «Манчестер» на своем поле 9 марта, а 17 марта сыграет с английским клубом на стадионе «Олд Траффорд».
Также в 1/8 финала Лиги Европы пробился российский клуб «Краснодар», по итогам жеребьевки ему предстоит сыграть с испанской «Сельтой». Домашний матч «Краснодара» пройдет 16 марта, а 9 марта клуб сыграет с «Сельтой» на выезде.
В 1/16 финала Россию представлял также «Зенит» (Санкт-Петербург), но питерцы не смогли преодолеть барьер в лице бельгийского «Андерлехта» и выбыли из турнира.