«Ростов» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги Европы

Российский футбольный клуб «Ростов» встретится с английским клубом «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги Европы. Об этом стало известно по итогам жеребьевки в пятницу, 24 февраля.

«Ростов» примет «Манчестер» на своем поле 9 марта, а 17 марта сыграет с английским клубом на стадионе «Олд Траффорд».

Также в 1/8 финала Лиги Европы пробился российский клуб «Краснодар», по итогам жеребьевки ему предстоит сыграть с испанской «Сельтой». Домашний матч «Краснодара» пройдет 16 марта, а 9 марта клуб сыграет с «Сельтой» на выезде.