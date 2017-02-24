ОНК проверит колонию, где сидит Ильдар Дадин. Его двое суток не выпускают на свободу после отмены приговора

Общественная наблюдательная комиссия по Алтайскому краю проведет внеплановую инспекцию колонии номер 5 в Рубцовске, где отбывает наказание активист Ильдар Дадин. По словам председателя ОНК Алексея Белоуса, поводом для проверки стал тот факт, что Дадина уже двое суток держат под стражей несмотря на то, что Верховный суд 22 февраля отменил его приговор.

Как сообщает «Новая газета», в колонию до сих пор не поступили документы из Верховного суда, хотя предполагалось, что их доставят уже 23 февраля.

Председатель ОНК по Алтайскому краю Алексей Белоус отметил, что документ необходим только для условно-досрочного освобождения, а в случае с Дадиным его признали невиновным и отменили приговор.