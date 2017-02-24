К МКС пристыковался второй за сутки грузовой корабль

Роскосмос
10:57, 24 февраля 2017
Надежный источник

К МКС в штатном режиме пристыковался грузовой космический корабль «Прогресс МС-05». На его борту более 2,5 тонн груза для экипажа Международной космической станции.

Стыковка к российскому стыковочному отсеку проходила в автоматическом режиме.

«Прогресс» — второй за сутки космический грузовик, пристыковавшийся к МКС. Ранее 23 февраля произошла стыковка космического корабля Dragon компании SpaceX. Предполагалось, что грузовик SpaceX пристыкуется 22 февраля, но из-за ошибок в расчетах этого сделать не удалось. Спустя сутки космонавты американского сегмента МКС захватили космический корабль с помощью манипулятора.

«Прогресс» стал первым российским космическим кораблем, который добрался до МКС после крушения ракеты-носителя «Союз-У» 1 декабря 2016 года.
«Прогресс МС-05» стал последним кораблем, который был запущен с помощью ракеты-носителя «Союз-У». После более чем сорока лет эксплуатации этот тип ракет применяться больше не будет.
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