К МКС пристыковался второй за сутки грузовой корабль

К МКС в штатном режиме пристыковался грузовой космический корабль «Прогресс МС-05». На его борту более 2,5 тонн груза для экипажа Международной космической станции.

Стыковка к российскому стыковочному отсеку проходила в автоматическом режиме.

Грузовой корабль #ПрогрессМС05 успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции, доставив 2,5 тонны грузов. pic.twitter.com/zdzYcgfAz4 — РОСКОСМОС (@roscosmos) February 24, 2017

«Прогресс» — второй за сутки космический грузовик, пристыковавшийся к МКС. Ранее 23 февраля произошла стыковка космического корабля Dragon компании SpaceX. Предполагалось, что грузовик SpaceX пристыкуется 22 февраля, но из-за ошибок в расчетах этого сделать не удалось. Спустя сутки космонавты американского сегмента МКС захватили космический корабль с помощью манипулятора.