Дочь Трампа уговорила президента США не выходить из Парижских соглашений по климату
Советник президента США Джаред Кушнер и его жена Иванка Трамп уговорили Дональда Трампа не выходить из Парижских соглашений по климату, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
По данным издания, решение о выходе США из Парижских соглашений было в одном из указов, которые Трамп должен подписать в ближайшее время. Указы отменяют некоторые указы Барака Обамы, относящиеся к охране окружающей среды.
Как пишет The Wall Street Journal, дочь президента США Иванка Трамп и Джаред Кушнер ознакомились с указами заблаговременно и убедили президента убрать из них пункт о выходе из Парижских соглашений.
Дональд Трамп во время предвыборной кампании резко критиковал решения президента США Барака Обамы о защите окружающей среды и борьбе с глобальным потеплением, в том числе и подписание Парижских соглашений о климате. Трамп обещал, что добьется отмены этих решений.
Один из первых указов, подписанных Дональдом Трампом на посту президента США — разрешение строительства двух нефтепроводов, которые были заморожены Бараком Обамой под давлением протестов экологов и местных жителей.
Парижские соглашения подписаны представителями более чем 200 стран в 2015 году во Франции. В них говорится об обязательствах по борьбе с глобальным потеплением.
Ранее сообщалось, что Иванка Трамп, у которой нет никакой официальной должности в администрации Белого дома, собирается бороться с глобальным потеплением несмотря на скептические взгляды своего отца.