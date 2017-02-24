Дочь Трампа уговорила президента США не выходить из Парижских соглашений по климату

Советник президента США Джаред Кушнер и его жена Иванка Трамп уговорили Дональда Трампа не выходить из Парижских соглашений по климату, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, решение о выходе США из Парижских соглашений было в одном из указов, которые Трамп должен подписать в ближайшее время. Указы отменяют некоторые указы Барака Обамы, относящиеся к охране окружающей среды.

Как пишет The Wall Street Journal, дочь президента США Иванка Трамп и Джаред Кушнер ознакомились с указами заблаговременно и убедили президента убрать из них пункт о выходе из Парижских соглашений.