В Париже и его пригородах протестующие заблокировали 16 лицеев
В Париже и его пригородах 23 февраля протестующие подростки заблокировали 16 лицеев (всего лицеев 103). Для этого они использовали мусорные баки и другие подручные средства.
В столице Франции продолжаются протесты после того, как полицейского обвинили в изнасиловании молодого жителя пригорода Парижа. В пригородах протестующие вновь поджигали автомобили и мотороллеры.
Полицейские задержали около двадцати протестующих. В ряде случаев они применили слезоточивый газ.
#Maniflycee #Nation situation tendue premiers affrontements des lycéens réclament vengeance #justicepourtheo @BFMParis pic.twitter.com/sTjV9eTpH8— Barthelemy Bolo (@B2Bolo) February 23, 2017
2 февраля полицейские задержали 22-летнего жителя Оне-су-Буа, северо-восточного пригорода Парижа. При задержании произошла потасовка; в ходе нее один полицейский засунул дубинку в анальное отверстие молодого человека. Молодой человек, который упоминается в прессе под именем Тео, оказался в больнице. Одного полицейского обвинили в изнасиловании.
После задержания Тео во Франции начались протесты — не только в Париже, но и в других городах. Протестующие требуют наказать виновных в изнасиловании.