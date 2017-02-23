В Париже и его пригородах протестующие заблокировали 16 лицеев

В Париже и его пригородах 23 февраля протестующие подростки заблокировали 16 лицеев (всего лицеев 103). Для этого они использовали мусорные баки и другие подручные средства.

Протесты около лицея Дориана недалеко от площади Нации Фото: Geoffroy van der Hasselt / AFP / Scanpix / LETA

В столице Франции продолжаются протесты после того, как полицейского обвинили в изнасиловании молодого жителя пригорода Парижа. В пригородах протестующие вновь поджигали автомобили и мотороллеры.

Полицейские задержали около двадцати протестующих. В ряде случаев они применили слезоточивый газ.