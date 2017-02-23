В Париже и его пригородах протестующие заблокировали 16 лицеев

Meduza
14:59, 23 февраля 2017

В Париже и его пригородах 23 февраля протестующие подростки заблокировали 16 лицеев (всего лицеев 103). Для этого они использовали мусорные баки и другие подручные средства.

Протесты около лицея Дориана недалеко от площади Нации
Фото: Geoffroy van der Hasselt / AFP / Scanpix / LETA

В столице Франции продолжаются протесты после того, как полицейского обвинили в изнасиловании молодого жителя пригорода Парижа. В пригородах протестующие вновь поджигали автомобили и мотороллеры.

Полицейские задержали около двадцати протестующих. В ряде случаев они применили слезоточивый газ.

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2 февраля полицейские задержали 22-летнего жителя Оне-су-Буа, северо-восточного пригорода Парижа. При задержании произошла потасовка; в ходе нее один полицейский засунул дубинку в анальное отверстие молодого человека. Молодой человек, который упоминается в прессе под именем Тео, оказался в больнице. Одного полицейского обвинили в изнасиловании.
После задержания Тео во Франции начались протесты — не только в Париже, но и в других городах. Протестующие требуют наказать виновных в изнасиловании.

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