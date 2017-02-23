В Екатеринбурге жители города устроили акцию протеста против строительства храма на месте пруда

В Екатеринбурге прошла акция протеста против строительства храма на месте городского пруда. По оценке местных изданий, на нее пришли около 100-150 защитников водоема.

Участники акции взялись за руки и выстроились вдоль пруда. Местные издания пишут, что они «обняли» пруд, но судя по фотографиям, чтобы полностью окружить водоем, людей не хватило.

В этот прекрасный солнечный день полторы сотни человек, улыбаясь и держась за руки, прогулялись по набережной. Без проблем, задержаний и провокаций. Опубликовано 66.RU. Здесь все всё понимают 23 февраля 2017 г.

На месте пруда в Екатеринбурге хотят построить храм Святой Екатерины. Вот так он должен выглядеть после завершения строительства в 2023 году.

В Екатеринбурге определили новое место для Храма Святой Великомученицы Екатерины E1.RU — резервный канал

Строительство храма на месте пруда обсуждается с 2010 года. Строительство финансируют миллиардеры из списка Forbes Игорь Алтушкин и Андрей Козицын.

Противники строительства храма настаивают, что он испортит местный пруд, который сделали при основании города.