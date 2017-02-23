В Екатеринбурге жители города устроили акцию протеста против строительства храма на месте пруда
В Екатеринбурге прошла акция протеста против строительства храма на месте городского пруда. По оценке местных изданий, на нее пришли около 100-150 защитников водоема.
Участники акции взялись за руки и выстроились вдоль пруда. Местные издания пишут, что они «обняли» пруд, но судя по фотографиям, чтобы полностью окружить водоем, людей не хватило.
В этот прекрасный солнечный день полторы сотни человек, улыбаясь и держась за руки, прогулялись по набережной. Без проблем, задержаний и провокаций.Опубликовано 66.RU. Здесь все всё понимают 23 февраля 2017 г.
На месте пруда в Екатеринбурге хотят построить храм Святой Екатерины. Вот так он должен выглядеть после завершения строительства в 2023 году.
Строительство храма на месте пруда обсуждается с 2010 года. Строительство финансируют миллиардеры из списка Forbes Игорь Алтушкин и Андрей Козицын.
Противники строительства храма настаивают, что он испортит местный пруд, который сделали при основании города.
Высота храма в основании креста должна составить 62 метра, площадь — более 500 квадратных метров. Одновременно в нем смогут находиться 2200 человек. Архитектор Михаил Голобородский считает, что строительство может начаться через полтора-два года.