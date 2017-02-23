Умер актер Алексей Петренко

Алексею Петренко было 78 лет. Он известен прежде всего по ролям в фильмах «Жестокий романс», «Двадцать дней без войны», «ТАСС уполномочен заявить», «12» и многих других. Всего он снялся приблизительно в 80 фильмах.

Алексей Петренко родился в Черниговской области и окончил Харьковский театральный институт. С 1964-го по 1978 год он играл в Ленинградском театре им. Ленсовета, с 1977 года выступал в Московском драматическом театра на Малой Бронной, с 1978-го — во МХАТе, в начале 1990-х — в «Школе современной пьесы». С 1991 года Петренко был штатным актером Киностудии им. М. Горького