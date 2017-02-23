Умер актер Алексей Петренко
01:11, 23 февраля 2017
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22 февраля скоропостижно умер актер Алексей Петренко. О причинах смерти в некрологе, опубликованном на сайте Союза кинематографистов России, ничего не говорится.
Алексею Петренко было 78 лет. Он известен прежде всего по ролям в фильмах «Жестокий романс», «Двадцать дней без войны», «ТАСС уполномочен заявить», «12» и многих других. Всего он снялся приблизительно в 80 фильмах.
Союз кинематографистов России скорбит вместе с родными и близкими выдающегося российского актера Алексея Васильевича Петренко. Коллеги Алексея Васильевича приносят искренние соболезнования его родственникам!
Алексей Петренко родился в Черниговской области и окончил Харьковский театральный институт. С 1964-го по 1978 год он играл в Ленинградском театре им. Ленсовета, с 1977 года выступал в Московском драматическом театра на Малой Бронной, с 1978-го — во МХАТе, в начале 1990-х — в «Школе современной пьесы». С 1991 года Петренко был штатным актером Киностудии им. М. Горького