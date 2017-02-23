Оружие, из которого пенсионер Минобороны в Санкт-Петербурге убил грабителя, оказалось краденым

Пистолет Макарова, из которого пенсионер Минобороны открыл огонь по грабителям в Санкт-Петербурге, числится украденным, сообщает «Фонтанка».

Военный пенсионер Юрий Мещеряков, как сообщалось ранее, 22 февраля открыл огонь по напавшим на него грабителям, убив одного и ранив второго.

Полиции Мещеряков заявил, что пистолет Макарова — его наградное оружие, полученное за службу в Абхазии, и предъявил соответствующие документы.

Однако, как стало известно «Фонтанке», проведенная экспертиза установила, что пистолет, который был у Мещерякова, в 1994 году был украден в одной из воинских частей в Казахстане и с тех пор числился в розыске.

Мещерякову, отмечает издание, может грозить наказание за незаконное ношение оружия.

Однако для квалификации действий Мещерякова как необходимой самообороны, пишет «Фонтанка», не имеет значения, легально ли он владел оружием, из которого стрелял.