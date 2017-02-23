Оружие, из которого пенсионер Минобороны в Санкт-Петербурге убил грабителя, оказалось краденым
Пистолет Макарова, из которого пенсионер Минобороны открыл огонь по грабителям в Санкт-Петербурге, числится украденным, сообщает «Фонтанка».
Военный пенсионер Юрий Мещеряков, как сообщалось ранее, 22 февраля открыл огонь по напавшим на него грабителям, убив одного и ранив второго.
Полиции Мещеряков заявил, что пистолет Макарова — его наградное оружие, полученное за службу в Абхазии, и предъявил соответствующие документы.
Однако, как стало известно «Фонтанке», проведенная экспертиза установила, что пистолет, который был у Мещерякова, в 1994 году был украден в одной из воинских частей в Казахстане и с тех пор числился в розыске.
Мещерякову, отмечает издание, может грозить наказание за незаконное ношение оружия.
Однако для квалификации действий Мещерякова как необходимой самообороны, пишет «Фонтанка», не имеет значения, легально ли он владел оружием, из которого стрелял.
Таким образом, стало понятно, что и разрешение на ношение этого пистолета Мещеряковым также не выдерживает критики.