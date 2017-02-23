На Украине запретили российский телеканал «Охотник и рыболов». Он «создавал положительный образ русского офицера»

На Украине запретили вещание российского телеканала «Охотник и рыболов HD». Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания заявил, что причиной запрета послужила передача «Звезда на крючке», в которой показывали воевавшего в Чечне полковника ГРУ, героя России Евгения Конопелькина.

В передаче рассказывалось про его службу и операцию в Грозном. По мнению украинского ведомства, такая программа «создает для зрителей положительный образ русского офицера, который защищает свою страну от боевиков и испытывает гордость за российскую армию».

Как заявил Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, трансляция подобных программ противоречит закону «О телевидении и радиовещании», который запрещает «пропаганду органов государства-агрессора и их отдельных действий, оправдывающих или признающих правомерными оккупацию территории Украины».

Решение украинского ведомства по надзору за телевидением вступит в силу через месяц.