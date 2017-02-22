Янукович: я не просил вводить войска на Украину

Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что не писал письма Владимиру Путину с просьбой о введении войск на территорию Украины. Об этом он сообщил журналистам на брифинге, посвященном трехлетию государственного переворота на Украине.

«Я не просил вводить войска на Украину. Это не так», — передает слова Януковича ТАСС. По данным агентства, бывший украинский лидер добавил, что не писал письма Путину на этот счет, но было «заявление». Он отметил, что не изменял своему народу и пытался его защитить в рамках своих полномочий.

Он также объяснил, что целью заявления было защитить жителей Донбасса от «банд нелегалов, которые не подчинялись никому, начали уничтожать людей в Донбассе». О каких именно событиях идет речь, Янукович не пояснил.