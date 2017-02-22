В правительстве подготовили варианты повышения подоходного налога

Ведомости
06:31, 22 февраля 2017
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В правительстве обсуждаются несколько вариантов налогового маневра, сообщают «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников и экспертов, участвующих в обсуждении.

Одним из вариантов, обсуждаемых в Минфине, рассказали собеседники издания, является повышение налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13 до 15 процентов, из которых 6–8 процентных пунктов требуется направлять в федеральный бюджет. Повышение подоходного налога предлагается компенсировать снижением ставки страховых взносов с 30 до 21 процента.

Минэкономразвития, в свою очередь заявили источники издания, предлагает повысить НДФЛ до 15 процентов и ввести налоговый вычет. Одновременно ставку налога на добавленную стоимость планируется повысить с 18 до 21 процента, а ставку страховых взносов снизить до 21 процента.

В то же время другие собеседники «Ведомостей» из Минэкономразвития заявили, что пока обсуждение налоговых маневров ведется на ведомственном и экспертном уровне. «Ни в правительстве, ни у президента маневры со взносами, НДС и НДФЛ не обсуждались», — подчеркнул один из чиновников.

Ставка НДФЛ может вырасти, остаться единой, но фактически стать прогрессивной, так как может быть введен не облагаемый налогом минимальный доход. Обсуждаемые маневры в разных конструкциях могут также привести к снижению страховых взносов и росту НДС. 

Ведомости
В ноябре 2016 года вице-премьер Ольга Голодец заявила, что в правительстве обсуждается возможность введения прогрессивной шкалы подоходного налога. По ее словам, речь в первую очередь идет об отмене НДФЛ для людей с низкими доходами.
Глава Минфина Антон Силуанов, в свою очередь, осенью заявил, что введение прогрессивной шкалы НДФЛ в России возможно лишь после 2018 года, когда, по его словам, стабилизируется ситуация в экономике.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью в середине декабря 2016 года также сообщил, что в ближайшей перспективе прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц введена не будет. При этом он не исключил, что правительство в будущем может вернуться к обсуждению прогрессивной шкалы НДФЛ.

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