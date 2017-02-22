ЦРУ заморозило программу поддержки сирийских повстанцев

ЦРУ заморозило программу поддержки повстанцев из Свободной сирийской армии (ССА), контролирующих территории на северо-западе Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники среди повстанцев и в американском правительстве.

Речь идет о программе при участии Турции, Саудовской Аравии и Катара, в рамках которой повстанцы получали деньги и боеприпасы, а также военное обучение. Представитель одной из групп сообщил, что в феврале помощь не поступила; другой источник рассказал агентству об отмене очередной встречи с участниками программы.

По словам источников в правительстве США, заморозка программы связана с атаками радикальных исламистов на группы из ССА, которое началось в январе 2017 года. Тогда сообщалось, что террористическая группировка «Фатх аш-Шам» (бывший «Фронт ан-Нусра») начала наступление на формирования повстанцев, участвующих в переговорах по мирному урегулированию.

Как пишет Reuters, это вынудило часть повстанцев присоединиться к исламистам из «Ахрар аш-Шам». В связи с этим США опасаются, что поставляемая ССА помощь попадет в руки более радикальных группировок, как ранее неоднократно случалось, пишет агентство.

Источники в правительстве США подчеркнули, что решение о заморозке не связано с началом работы новой администрации президента США.

Reuters отмечает, что программа при участии ЦРУ — не единственный канал поддержки повстанцев в Сирии; помощь формированиям из ССА оказывает Турция, ведущая на севере страны военную операцию, а также Иордания.