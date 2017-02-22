Скотланд-Ярд впервые возглавила женщина

Комиссаром лондонской службы столичной полиции (Скотланд-Ярда) назначена Крессида Дик. Она стала первой женщиной на этом посту за 188 лет существования подразделения.

На пост помимо Дик претендовали председатель Национального совета начальников полиции Великобритании Сара Торнтон, главный констебль полиции Эссекса Стивен Кавана и помощник комиссара Скотланд-Ярда Марк Роули, пишет «Би-би-си».

Крессиде Дик 56 лет. Она более 30 лет служила в полиции, с 2011-го по 2015 год была помощником комиссара, отвечая за контртеррористическое направление деятельности Скотланд-Ярда. Последние два года она занимала в МИДе высокопоставленную должность, связанную со сферой безопасности, пишет Sky News.

В 2005 году после серии терактов в Лондоне Дик возглавляла операцию, во время которой в метро по ошибке был убит бразильский электрик Жан Шарль де Менезес — полиция приняла его за террориста-смертника. К ответственности ее было решено не привлекать. Родственники де Менезеса призывали мэра Лондона Садика Хана не допустить ее назначения на должность комиссара.