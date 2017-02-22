Россия планирует отправить туристов к Луне в 2022 году
«Энергия» планирует к 2022 году предложить туристам полеты вокруг Луны, сообщил генеральный директор ракетно-космической корпорации Владимир Солнцев.
«Облет Луны космическими туристами может состояться через 5-6 лет после заключения контракта. Условия в настоящее время обсуждаются с потенциальными кандидатами», — сказал Солнцев.
Для осуществления такого полета, пояснил глава «Энергии», будет использована двухпусковая система, при которой на орбиту последовательно выводятся корабль «Союз» и разгонный блок с герметичным отсеком.
«Они стыкуются, далее [разгонный] блок ДМ обеспечивает импульс для облета Луны. Топливо корабля „Союз“ в этом случае будет использоваться для коррекции баллистической траектории», — сказал Солнцев.
Корпорация в настоящее время работает над дополнительной защитой и модернизацией кораблей типа «Союз». «Мы понимаем, что нужна более мощная теплозащита, дальняя радиосвязь, управление спуском в атмосфере со второй космической скоростью и соответствующие изменения в ряде других систем», — уточнил глава РКК «Энергия»