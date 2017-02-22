Россия планирует отправить туристов к Луне в 2022 году

«Энергия» планирует к 2022 году предложить туристам полеты вокруг Луны, сообщил генеральный директор ракетно-космической корпорации Владимир Солнцев.

«Облет Луны космическими туристами может состояться через 5-6 лет после заключения контракта. Условия в настоящее время обсуждаются с потенциальными кандидатами», — сказал Солнцев.

Для осуществления такого полета, пояснил глава «Энергии», будет использована двухпусковая система, при которой на орбиту последовательно выводятся корабль «Союз» и разгонный блок с герметичным отсеком.

«Они стыкуются, далее [разгонный] блок ДМ обеспечивает импульс для облета Луны. Топливо корабля „Союз“ в этом случае будет использоваться для коррекции баллистической траектории», — сказал Солнцев.