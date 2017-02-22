Путин ввел штрафы за отказ провайдеров блокировать запрещенные сайты

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, вводящий ответственность операторов связи за отказ блокировать сайты с запрещенной в России информацией. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вводит в КоАП новую статью 13.34, предусматривающую ответственность за неисполнение решений Роскомнадзора о блокировке или возобновлении доступа к сайтам.

Должностных лиц будут штрафовать на сумму от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, предпринимателей без образования юридического лица — от 10 тысяч до 30 тысяч, юридические лица — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Закон вступит в силу через 30 дней после опубликования.