Прокуратура попросила возбудить второе дело против главы «Почты России»

Прокуратура Москвы направила в Следственный комитет материалы для возбуждения второго уголовного дела против гендиректора «Почты России» Дмитрия Страшнова. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает «Коммерсант».

Ведомство посчитало, что Страшнов в 2014–2015 годах незаконно выписал своим заместителям премии на общую сумму почти 270 миллионов рублей. Тем самым, по версии прокуратуры, директор «Почты России» причинил ущерб предприятию, поскольку вознаграждение возможно только при достижении определенных показателей работы.

Материалы против Страшнова подготовлены по статье о злоупотреблении полномочиями.

В самой «Почте России» заявили, что не в курсе работы прокуроров, но заметили, что все данные о премировании сотрудников передаются в правительство, как того требует закон.