Парламент Ингушетии запретил оправдывать Сталина
Народное собрание Ингушетии единогласно приняло в первом чтении проект закона о запрете увековечивать в регионе память Иосифа Сталина.
Документ был утвержден накануне 73-й годовщины депортации ингушского народа, начатой по распоряжению Сталина. Законопроект запрещает установку памятников, присвоение имени Сталина населенным пунктам и улицам, а также публичное оправдание и одобрение его деятельности.
«Кощунственно делать героем, устанавливать памятники человеку, подвергшему депортации десятки народов, тирану, при котором расстреляны и отправлены в тюрьмы десятки тысяч представителей интеллигенции и военных», — отметила председатель комитета по местному самоуправлению, национальной политике Марьям Амриева.