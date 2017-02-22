Парламент Ингушетии запретил оправдывать Сталина

Документ был утвержден накануне 73-й годовщины депортации ингушского народа, начатой по распоряжению Сталина. Законопроект запрещает установку памятников, присвоение имени Сталина населенным пунктам и улицам, а также публичное оправдание и одобрение его деятельности.

Народное собрание Ингушетии единогласно приняло в первом чтении проект закона о запрете увековечивать в регионе память Иосифа Сталина.

«Кощунственно делать героем, устанавливать памятники человеку, подвергшему депортации десятки народов, тирану, при котором расстреляны и отправлены в тюрьмы десятки тысяч представителей интеллигенции и военных», — отметила председатель комитета по местному самоуправлению, национальной политике Марьям Амриева.

В начале 1944 года руководство СССР приняло решение депортировать чеченцев и ингушей в Среднюю Азию и ликвидировать Чечено-Ингушскую АССР. Утверждалось, что население республики сотрудничало с фашистами.

Операция по депортации продолжалась с 23 февраля по 9 марта, всего было вывезено почти полмиллиона человек. Большинство чеченцев и ингушей переселили в Казахстан. До трети высланных погибли в пути или в ходе ссылки.

Чечено-Ингушская АССР была восстановлена через четыре года после смерти Сталина в 1957 году.