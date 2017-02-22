Основателя движения по борьбе с рабством задержали по подозрению в организации незаконной миграции

Медиазона
17:54, 22 февраля 2017
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Основатель движения по борьбе с рабством «Альтернатива» Олег Мельников задержан в подмосковном Красногорске по подозрению в организации незаконной миграции. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на него самого.

По словам Мельникова, сотрудники ФМС задержали его вместе с еще одним участником движения и четырьмя иностранцами в складском помещении на промзоне, где активисты обустроили приют для мигрантов, пишет РБК. Как сообщает журналистка Ксения Леонова, мигранты — освобожденные из рабства граждане Украины, Узбекистана и Таджикистана — поселились там на время восстановления документов.

Как пишет «Медиазона», Мельников объяснил полицейским, что мигрантам было некуда идти и поэтому они находились на заводе. «Здесь нам сказали, что сказок уже наслушались», — цитирует его издание.

Статья «Организация незаконной миграции» (ст. 322.1 УК РФ) предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Олег Мельников — основатель движения «Альтернатива», которая занимается освобождением людей из рабства; он участвовал в освобождении из сирийского плена россиянина Константина Журавлева. Мельников был активистом движения в защиту Химкинского леса, фигурантом «Болотного дела». Он также участвовал в боевых действиях в Донбассе на стороне сепаратистов. 
Движение «Альтернатива» стало известно после освобождения в 2012 году 11 человек, которых держали в рабстве хозяева магазина в московском районе Гольяново. По утверждению активистов, за четыре года работы они освободили более 350 человек.

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