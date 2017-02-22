Основателя движения по борьбе с рабством задержали по подозрению в организации незаконной миграции

Основатель движения по борьбе с рабством «Альтернатива» Олег Мельников задержан в подмосковном Красногорске по подозрению в организации незаконной миграции. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на него самого.

По словам Мельникова, сотрудники ФМС задержали его вместе с еще одним участником движения и четырьмя иностранцами в складском помещении на промзоне, где активисты обустроили приют для мигрантов, пишет РБК. Как сообщает журналистка Ксения Леонова, мигранты — освобожденные из рабства граждане Украины, Узбекистана и Таджикистана — поселились там на время восстановления документов.

Как пишет «Медиазона», Мельников объяснил полицейским, что мигрантам было некуда идти и поэтому они находились на заводе. «Здесь нам сказали, что сказок уже наслушались», — цитирует его издание.

Статья «Организация незаконной миграции» (ст. 322.1 УК РФ) предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.