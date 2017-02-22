Бывшая сотрудница проиграла суд «фабрике троллей»
Невский районный суд Санкт-Петербурга отказал в удовлетворении иска бывшей сотруднице так называемой «фабрики троллей».
Истица Ольга Мальцева заявила, что проработала в ООО «Тека» с августа 2014 по февраль 2016 года, однако официально на работу оформлена не была.
В феврале 2016 года, по словам Мальцевой, она просила предоставить ей отпуск по беременности. Ответа от работодателя она так и не получила, после чего решила обратиться в суд.
Мальцева требовала оформить с ней трудовой договор, выплатить ей пособие по беременности и по уходу за ребенком, а также компенсировать моральный вред в размере 50 тысяч рублей.
Суд иск Мальцевой удовлетворить отказался. Мотивировочная часть решения пока не объявлена.
Адвокат Мальцевой Иван Павлов сообщил «Фонтанке», что защита будет обжаловать решение суда.
«В удовлетворении исковых требований Мальцевой отказать в полном объеме», — огласила решение судья Юлия Михалина.