Бывшая сотрудница проиграла суд «фабрике троллей»

Невский районный суд Санкт-Петербурга отказал в удовлетворении иска бывшей сотруднице так называемой «фабрики троллей».

Истица Ольга Мальцева заявила, что проработала в ООО «Тека» с августа 2014 по февраль 2016 года, однако официально на работу оформлена не была.

В феврале 2016 года, по словам Мальцевой, она просила предоставить ей отпуск по беременности. Ответа от работодателя она так и не получила, после чего решила обратиться в суд.

Мальцева требовала оформить с ней трудовой договор, выплатить ей пособие по беременности и по уходу за ребенком, а также компенсировать моральный вред в размере 50 тысяч рублей.

Суд иск Мальцевой удовлетворить отказался. Мотивировочная часть решения пока не объявлена.

Адвокат Мальцевой Иван Павлов сообщил «Фонтанке», что защита будет обжаловать решение суда.