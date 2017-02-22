Адвокат Владимира Кара-Мурзы подал заявление о покушении на убийство журналиста

Также Прохоров просит СК провести проверку обстоятельств отравления журналиста, после которого он в тяжелом состоянии попал в больницу и впал в кому. Прохоров отметил, что близкие Кара-Мурзы считают, что отравление носило умышленный характер. По данным РИА Новости, проверка в связи с отравлением уже ведется на основе материалов СМИ.

Адвокат журналиста Владимира Кара-Мурзы Вадим Прохоров подал заявление в Следственный комитет с требованием завести дело о покушении на убийство своего клиента, сообщает РИА Новости.

«Это заявление о преступлении, оно во многом, к сожалению, повторяет то, которое мы уже подавали в СК на имя Бастрыкина по прошлому заявлению, мы даже по сути ответа не получили никакого… Мы требуем провести проверку обстоятельств дела и возбудить дело по статье 105 через 30-ю, то есть это покушение на убийство», — сказал Прохоров РИА Новости в среду.

Владимир Кара-Мурза попал в больницу 2 февраля с симптомами сильного отравления. Впоследствии он впал в кому. 19 февраля Кара-Мурзу выписали из больницы, он отправился на реабилитацию за рубеж.

В мае 2015 года Кара-Мурза также попадал в больницу в тяжелом состоянии. Правоохранительные органы не стали заводить дел об умышленном отравлении журналиста.