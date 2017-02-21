Жители Нагорного Карабаха проголосовали за смену названия республики

Непризнанная Нагорно-Карабахская республика сменит название на республику Арцах. Такую поправку к Конституции на референдуме, прошедшем в Нагорном Карабахе 20 февраля, одобрили почти 88 процентов проголосовавших.

В новой Конституции будет закреплено название республика Арцах, наравне с ним будет использоваться и «Нагорно-Карабахская республика».

Другие поправки к Конституции, одобренные на референдуме, предполагают переход от парламентско-президентской к президентской форме правления в непризнанной республике.

Пост премьер-министра в Нагорном Карабахе будет отменен. Правительство будет состоять из государственного министра и министров. Государственный министр будет координировать деятельность министров, которые назначаются президентом республики.