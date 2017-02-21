В Вене задержали украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа
В Вене задержан украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ. Об этом сообщили в прокуратуре города.
Фирташ был задержан по запросу Испании. Это произошло через несколько минут после того, как суд позволил экстрадировать его в США в рамках другого дела, пишет The Guardian.
Как задержание бизнесмена повлияет на процесс экстрадиции, в прокуратуре не уточнили, пишет газета.
Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ был одним из соучредителей (вместе с «Газпромом») компании «РосУкрЭнерго», которая в 2000-е годы была посредником при поставках газа на Украину и в Европу.
В марте 2014 года Фирташ был задержан в Вене по запросу ФБР — американские правоохранительные органы выдвинули в его адрес обвинения во взяточничестве и создании преступного сообщества. Позже его отпустили под рекордный залог в 125 миллионов евро.
США добиваются экстрадиции Фирташа. Сперва австрийский суд отказал выдать бизнесмена в эту страну, однако 21 февраля вышестоящая инстанция удовлетворила апелляцию прокуратуры. Окончательное решение должен принять австрийский Минюст.
О том, что в Испании был выдан международный ордер на арест Дмитрия Фирташа, стало известно в ноябре 2016 года. Сообщалось, что его и еще нескольких человек подозревают в отмывании денег.