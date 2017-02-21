В Вене задержали украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа

В Вене задержан украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ. Об этом сообщили в прокуратуре города.

Фирташ был задержан по запросу Испании. Это произошло через несколько минут после того, как суд позволил экстрадировать его в США в рамках другого дела, пишет The Guardian.

Как задержание бизнесмена повлияет на процесс экстрадиции, в прокуратуре не уточнили, пишет газета.