В России учредят премию имени Елизаветы Глинки

Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ), Российский Красный Крест и фонд «Справедливая помощь» учредят премию имени Елизаветы Глинки (Доктора Лизы), погибшей в авиакатастрофе под Сочи в конце декабря 2016 года.

По словам председателя СПЧ Михаила Федотова, премию будут вручать тем, кто «продолжит миссию» Глинки и «возьмет на себя этот груз в разных регионах страны».

«Предполагается, что премия будет вручаться ежегодно 20 февраля в день рождения Елизаветы Петровны. Рабочее название этой общественной награды - Премия имени Доктора Лизы „За добрые дела и порядочность“», — говорится в сообщении на сайте совета.