В России учредят премию имени Елизаветы Глинки
Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ), Российский Красный Крест и фонд «Справедливая помощь» учредят премию имени Елизаветы Глинки (Доктора Лизы), погибшей в авиакатастрофе под Сочи в конце декабря 2016 года.
По словам председателя СПЧ Михаила Федотова, премию будут вручать тем, кто «продолжит миссию» Глинки и «возьмет на себя этот груз в разных регионах страны».
«Предполагается, что премия будет вручаться ежегодно 20 февраля в день рождения Елизаветы Петровны. Рабочее название этой общественной награды - Премия имени Доктора Лизы „За добрые дела и порядочность“», — говорится в сообщении на сайте совета.
Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, основала фонд «Справедливая помощь», который занимается поддержкой бездомных, умирающих больных, пожилых людей и инвалидов. Фонд также помогает пострадавшим в зоне боевых действий на востоке Украины. Она была членом СПЧ.
Глинка была на борту самолета Ту-154 Минобороны РФ, который разбился в декабре 2016 года в Черном море после вылета из Сочи в Сирию.