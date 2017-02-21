Умер раненный подростком инструктор стрелкового клуба в Москве

Инструктор стрелкового клуба, которого 20 февраля ранил подросток, умер в больнице, сообщила представитель ГСУ Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.

Несмотря на все усилия врачей, заявила Иванова, спасти 29-летнего инструктора, получившего ранения, не удалось.

15-летний подросток, ранивший инструктора, 20 февраля был обнаружен мертвым на железнодорожных путях в районе Соколиной горы. По одной из версий, не подтвержденной официально, он покончил с собой.

Правоохранительные органы, сообщила представитель главного следственного управления СК по Москве, выясняют обстоятельства произошедшего. В инструктора, по данным следствия, подросток стрелял намеренно.