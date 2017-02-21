Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил свою жену Мехрибан первым вице-президентом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил свою жену Мехрибан Алиеву первым вице-президентом страны. Распоряжение Алиева опубликовано 21 февраля на сайте главы государства.

Должности первого вице-президента и вице-президента появились в Конституции Азербайджана в сентябре 2016 года. За 29 поправок в основной закон на референдуме высказались около 90 процентов граждан.