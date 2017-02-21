Хоккеист Павел Буре отказался от американского гражданства. Уведомление об этом опубликовано в Федеральном регистре США, где раз в три месяца появляются списки вышедших из гражданства. Буре отказался от гражданства в период с 1 октября по 31 декабря 2016 года.

Буре начал выступать в Национальной хоккейной лиге в 1991 году, сначала за канадскую «Ванкувер Кэнакс». Затем он также играл в американских «Флорида Пантерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». В НХЛ за свою скорость он получил прозвище «Русская ракета».

В 2005 году Буре завершил карьеру в НХЛ и стал генеральным менеджером олимпийской сборной России.