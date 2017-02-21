МИД России предложил запретить вывозить в КНДР ковры дороже 500 долларов. В опубликованном проекте указа президента также говорится, что в Северную Корею не стоит вывозить фарфоровую посуду дороже 100 долларов.

МИД предложил дополнить список «предметов роскоши», которые запрещено отправлять в КНДР, после решения Совета безопасности ООН о введении новых санкций против страны. ООН решила ввести новые санкции после сентябрьских ядерных испытаний в Северной Корее.

Список «предметов роскоши», запрещенных для Северной Кореи, ведется с 2006 года. В него входят ювелирные украшения дороже 50 тысяч рублей, парфюмерия дороже пяти тысяч рублей, спиртные напитки дороже пяти тысяч рублей, яхты, гоночные автомобили, столы для бильярда и другие товары.

В списке запрещенных товаров есть не только предметы роскоши, но и оборонные и технические разработки.