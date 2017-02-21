Марин Ле Пен отказалась от встречи с муфтием Ливана. Ее просили надеть платок

«Можете передать мое уважение муфтию, но я не буду скрывать себя», — заявила Ле Пен журналистам. В пресс-службе муфтия утверждают, что команду Ле Пен уведомили о требовании покрыть голову из религиозных соображений заранее.

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен отказалась от встречи с муфтием Ливана Шейхом Абдул Латифом из-за требования надеть на голову платок.

Марин Ле Пен находится с визитом в Ливане с 20 февраля. В Ливане она уже встретилась с президентом страны Мишелем Ауном.

Марин Ле Пен возглавляет правую партию «Национальный фронт». Ее называют одним из главных фаворитов на выборах президента Франции, первый тур которых пройдет в апреле 2017 года.