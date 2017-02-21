Израильскому военному дали 1,5 года тюрьмы за убийство безоружного палестинца

The Jerusalem Post
11:11, 21 февраля 2017
Надежный источник

Военнослужащий ЦАХАЛ Элор Азария приговорен к 1,5 годам тюрьмы за убийство палестинца Абдула Фатаха Шарифа, сообщает The Jerusalem Post.

Как счел суд, Азария превысил границы самообороны, когда выстрелил в голову обезвреженному преступнику в марте 2016 года, когда тот с ножом напал на военных. Согласно решению военного суда, Азария также будет разжалован из сержанта в рядовые.

Защита военнослужащего уже пообещала обжаловать приговор. Сторона обвинения требовала для подсудимого от 3 до 5 лет тюрьмы, а адвокаты просили освободить его от наказания.

С одной стороны, прокурор Вейсман сказал, что Азарию стоит жестко наказать, потому что он не раскаивается в убийстве и совершил его преднамеренно, а не по ошибке. С другой стороны, сказал он, Азария заслуживает снисхождения по статье, которая предполагает 20-летнее наказание, потому что застрелил террориста в условиях стресса и ранее считался безукоризненным военнослужащим (англ. яз.).

The Jerusalem Post
24 марта 2016 года Элор Азария застрелил палестинца Абдула Фатаха Шарифа в Хевроне. Шариф напал с ножом на военнослужащего, но его несколько раз ранили и обезвредили. Азария, военный медик, прибыл на место спустя десять минут и выстрелил в голову палестинцу. Пострадавший израильтянин был знакомым Азарии. Момент убийства был снят на видео.
В начале января 2017 года военный трибунал признал Элора Азарию виновным.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться