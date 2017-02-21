Двух украинцев осудили за попытку превратить в сексуальную рабыню девушку, хотевшую продать органы

Тимирязевский суд Москвы признал украинцев Марию Олейник и Андрея Бородача виновными в торговле людьми. Олейник получила два с половиной года колонии общего режима, а Бородач — три года.

Суд установил, что в октябре 2016 года Олейник и Бородач познакомились с 20-летней украинкой и предложили ей продать свою почку в России. За это они предлагали ей от 50 до 75 тысяч долларов.

Когда девушка согласилась на операцию, Олейник и Бородач договорились продать ее «для дальнейшей сексуальной эксплуатации» за три тысячи долларов неназванному покупателю. При передаче денег в московской гостинице они были задержаны.