Бывшая сотрудница обвинила менеджера Uber в домогательствах. Расследование ведет бывший генпрокурор США

Американский сервис вызова автомобилей Uber нанял бывшего генерального прокурора США Эрика Холдера для расследования случаев сексуального домогательства в компании. Об этом глава Uber Трэвис Каланик рассказал в письме сотрудникам, с содержанием которого ознакомилась The Guardian.

По словам Каланика, Холдер проведет «независимое расследование» появившихся заявлений о домогательствах. Ранее стало известно, что следить за ходом расследования будет член совета директоров компании и основатель Huffington Post Арианна Хаффингтон.

Поводом для расследования стал пост в блоге Сьюзен Фаулер, которая год проработала в Uber, уволившись в декабре 2016 года. Она написала, что сразу после выхода на работу начальник в переписке намекнул, что хотел бы заняться с ней сексом.

Отдел кадров и руководство Uber, к которым обратилась Фаулер, сказали ей, что менеджер «имеет хорошие показатели» и ранее не был замечен в подобных нарушениях. Фаулер предложили перейти работать в другой отдел.

Впоследствии Фаулер в разговорах с другими сотрудницами выяснила, что тот же самый менеджер приставал и к ним. При этом руководство снова заявляло, что это только первый проступок. В результате, по официальной версии, менеджер уволился сам.

Фаулер также писала, что когда она пришла в Uber в конце 2015 года, четверть всех сотрудников компании были женщинами. Через год доля женщин сократилась до 6 процентов. Каланик заявил, что женщины составляют 15 процентов персонала компании и эта цифра значительно не менялась за последний год.