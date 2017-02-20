ЦБ вновь отключил банк РПЦ от системы электронных платежей

ЦБ в октябре 2016 года уже отключал «Пересвет» от БЭСП, тогда в банке была введена временная администрация и объявлен мораторий на выплаты кредиторам. Позднее банк РПЦ был вновь подключен к системе электронных платежей.

Отключение от БЭСП, как правило, предшествует отзыву у кредитной организации лицензии на банковскую деятельность.

Центробанк отключил банк «Пересвет», основным акционером которого является Русская православная церковь, от системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП).

Ранее в феврале банк также раскрыл информацию о том, что акционеры «Пересвета» приняли решение о дополнительном выпуске облигаций на сумму чуть более 125 млрд рублей. Зампред ЦБ Василий Поздышев 9 февраля говорил, что регулятор ожидает, что кредиторы «Пересвета» в течение месяца договорятся и конвертируют обязательства кредитной организации в субординированные кредиты.

Банк «Пересвет» на 49,7 процента принадлежит РПЦ, еще 24,4 процента контролирует Торгово-промышленная палата.

«Пересвет» входил в число 50 крупнейших российских банков по размеру капитала. В банке, в числе прочих, хранили свои средства госкомпании, включая «Русгидро», «Энергетические системы Востока» и «Мосэнергосбыт».

Временная администрация в «Пересвете» была введена с 21 октября сроком на полгода.