ЦБ вновь отключил банк РПЦ от системы электронных платежей
Центробанк отключил банк «Пересвет», основным акционером которого является Русская православная церковь, от системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП).
Отключение от БЭСП, как правило, предшествует отзыву у кредитной организации лицензии на банковскую деятельность.
ЦБ в октябре 2016 года уже отключал «Пересвет» от БЭСП, тогда в банке была введена временная администрация и объявлен мораторий на выплаты кредиторам. Позднее банк РПЦ был вновь подключен к системе электронных платежей.
Обновление: С 20 февраля, объявил Банк России, функция временной администрации банка «Пересвет» возложена сроком на полгода на Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Полномочия предыдущей временной администрации прекращены.
Ранее в феврале банк также раскрыл информацию о том, что акционеры «Пересвета» приняли решение о дополнительном выпуске облигаций на сумму чуть более 125 млрд рублей. Зампред ЦБ Василий Поздышев 9 февраля говорил, что регулятор ожидает, что кредиторы «Пересвета» в течение месяца договорятся и конвертируют обязательства кредитной организации в субординированные кредиты.