Полиция пришла с обыском в московский офис «Другой России», 14 человек задержаны

Другая Россия
19:27, 20 февраля 2017
Надежный источник

В Москве вечером 20 февраля полиция пришла с обыском в офис незарегистрированной партии «Другая Россия» и задержала активистов, которые находились в помещении. Об этом сообщается в твиттере организации.

Задержанные были доставлены в ОВД «Тверское». Один из руководителей партии Александр Аверин сообщил «Интерфаксу», что задержаны 14 человек.

Согласно опубликованной в твиттере организации фотографии распоряжения начальника полиции ЦАО Вадима Илизирова, обыск связан с информацией о «возможно готовящемся террористическом акте» в помещении, где расположен офис.

В обыске участвуют сотрудники центра по противодействию экстремизму МВД (Центра «Э»).

Партия «Другая Россия» была основана в 2010 году Эдуардом Лимоновым и другими членами запрещенной Национал-большевистской партии. В 2011 году Минюст отказал «Другой России» в регистрации, обжаловать это решение не удалось. В 2016 году Лимонов ушел с поста председателя партии.
В июле 2016 года полиция также устроила обыск в отделении «Другой России» в Москве, 15 человек были задержаны. Позже их отпустили без предъявления обвинений.
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