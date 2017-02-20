Полиция пришла с обыском в московский офис «Другой России», 14 человек задержаны

В Москве вечером 20 февраля полиция пришла с обыском в офис незарегистрированной партии «Другая Россия» и задержала активистов, которые находились в помещении. Об этом сообщается в твиттере организации.

Задержанные были доставлены в ОВД «Тверское». Один из руководителей партии Александр Аверин сообщил «Интерфаксу», что задержаны 14 человек.

Согласно опубликованной в твиттере организации фотографии распоряжения начальника полиции ЦАО Вадима Илизирова, обыск связан с информацией о «возможно готовящемся террористическом акте» в помещении, где расположен офис.

В обыске участвуют сотрудники центра по противодействию экстремизму МВД (Центра «Э»).

МОЛНИЯ



Только что старший оперуполномоченный Колычевский А.А. с 12 неизвестными вломился в бункер Партии на собрание.#Москва #ДругаяРоссия pic.twitter.com/h3T37PTEj2 — Другая Россия (@drugoros) February 20, 2017

Все кто был в московском Бункере задержаны. Доставлены в Тверское ОВД. В Бункере проходит обыск. — Другая Россия (@drugoros) February 20, 2017