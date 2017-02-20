«Почта России» отчиталась о ликвидации банды, рассылавшей кирпичи вместо смартфонов тысячам россиян

«Почта России» выявила преступную группу, которая создавала фиктивные онлайн-магазины и рассылала покупателям кирпичи, бутылки с водой и граненые стаканы вместо заказанных товаров.

Как говорится в сообщении почты, магазины, продающие компьютеры, мобильные телефоны и оргтехнику работали не более одного месяца. За это время они успевали оформить заказов на несколько миллионов рублей. При этом отправлялись «заказы» только через столичные почтовые отделения без описи вложений.

Только за январь 2017 года покупатели этих «магазинов» оплатили наложенным платежом «товаров» более чем на 6 миллионов рублей. Общая сумма причиненного ущерба оценивается в десятки миллионов рублей, а количество пострадавших — в несколько тысяч человек.

Одну из подозреваемых участниц группы задержали в отделении связи, когда она получала наложенный платеж за отправленную посылку с камнями. Всего в группе было не менее пяти человек, против которых возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.