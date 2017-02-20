На Камчатке автобус протащил 1,5 километра выпавшую пассажирку

В Петропавловске-Камчатском водитель пассажирского автобуса около 1,5 километров протащил по дороге женщину, ноги которой зажало дверью.

Вечером 14 февраля на проспекте Победы «водитель рейсового автобуса не убедился в безопасности перевозки пассажиров, допустил выпадение 54-летней пассажирки из салона», говорится в сообщении, опубликованном управлением МВД России по Камчатскому краю.

Женщина, получившая тяжелые травмы, была доставлена в больницу, где спустя три дня умерла.

Правоохранительные органы проводят проверку действий как водителя, так и руководства транспортного предприятия, выпустившего этот автобус на линию. Материалы проверки будет переданы для принятия процессуального решения в региональное следственное управление СК России.