ДНР и ЛНР стали крупнейшими импортерами российского пива и мяса

По итогам 2016 года Украина впервые стала крупнейшим импортером российского мяса и осталась лидером по импорту пива из РФ. На соседнее государство приходится почти 30 процентов экспорта российского мяса и пива, сообщает российская таможня.

При этом сама Украина фиксирует спад импорта пива и мяса из России, поскольку в конце 2015 года обе категории продуктов попали под запрет. Рост импорта, как выяснили «Ведомости», приходится на непризнанные Донецкую и Луганскую народные республики.

В самой ДНР не отрицают поставки из России, но источник в руководстве республики рассказал изданию, что они в разы меньше данных, приводимых Федеральной таможенной службой.

На российском мясе, как выяснили «Ведомости», работает мясоперерабатывающий комбинат в донецкой Макеевке, а также Луганский мясоперерабатывающий комбинат. При этом российские производители либо отказались обсуждать поставки в ДНР и ЛНР, либо заявили, что ничего туда не отправляют.

Экспорт российских товаров в ДНР первое время оплачивался наличными, которые перевозили в Россию даже фурами, пишет газета. Затем был налажен безналичный расчет: принимающая сторона открывала счет в Республиканском банке, а отправитель — в московском ООО «НКО Центр международных расчетов». Эта фирма в 2015 году из небанковской кредитной организации превратилась в полноценный банк, который не раскрывает своих собственников.