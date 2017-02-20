Авиакомпания «Победа» получила за год чистую прибыль в три миллиарда рублей

Лоукостер «Победа» получила в 2016 году чистую прибыль в три миллиарда рублей. Об этом сообщил в интервью ТАСС Виталий Савельев — генеральный директор «Аэрофлота», дочерней компанией которого является «Победа».

«Это больше, чем мы ожидали», — подчеркнул Савельев.

Ранее, напоминает агентство, Савельев говорил, что «Победа» по итогам 2016 года получит более 2 миллиардов рублей чистой прибыли.

В 2016 году, также сообщил гендиректор «Аэрофлота», победа перевезла почти 4,3 миллион пассажиров, на 1,2 миллиона больше, чем годом ранее