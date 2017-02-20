Авиакомпания «Победа» получила за год чистую прибыль в три миллиарда рублей
Лоукостер «Победа» получила в 2016 году чистую прибыль в три миллиарда рублей. Об этом сообщил в интервью ТАСС Виталий Савельев — генеральный директор «Аэрофлота», дочерней компанией которого является «Победа».
«Это больше, чем мы ожидали», — подчеркнул Савельев.
Ранее, напоминает агентство, Савельев говорил, что «Победа» по итогам 2016 года получит более 2 миллиардов рублей чистой прибыли.
В 2016 году, также сообщил гендиректор «Аэрофлота», победа перевезла почти 4,3 миллион пассажиров, на 1,2 миллиона больше, чем годом ранее
Как ранее сообщал гендиректор «Победы» Андрей Калмыков, лоукостер получает 40% выручки от платных услуг и 60% непосредственно за перевозку.
Авиакомпания «Победа» — 100 процентов которой принадлежит «Аэрофлоту» — начала работу в конце 2014 года. По итогам 2015 года, как писали «Ведомости», «Победа» получила чистую прибыль в 27 миллионов рублей, вместо ожидаемого убытка в 1,5 миллиарда рублей.
«Победа» взимает дополнительную плату за ряд услуг, которые другие авиакомпании предоставляют бесплатно, например, за провоз в салоне покупок из duty-free. Кроме того, у этой авиакомпании нет нормы бесплатного провоза багажа и возможности заказать горячее питание на борту, даже за дополнительную плату. По словам руководства авиакомпании, такие ограничения необходимы для того, чтобы поддерживать низкую цену на билеты.