The Telegraph: Россия стоит за попыткой переворота в Черногории

Попытка переворота в Черногории с целью помешать вступлению страны в НАТО была организована офицерами российской разведки и была согласована «на высоком уровне», пишет британская газета The Sunday Telegraph со ссылкой на источники в правительстве Великобритании.

«Речь идет о заговоре с целью свержения и захвата правительства. Невозможно, чтобы в таком случае не было какого-то процесса одобрения», — заявил один из собеседников издания.

По информации издания, доказательства причастности РФ к заговору получили британские и американские спецслужбы, участвовавшие в расследовании попытки переворота.

Источники газеты утверждают, что в деле есть свидетельства поддержки заговора «на высоком уровне»; при этом переворот был якобы спланирован так, чтобы его единственными организаторами можно было выставить действующих по своей инициативе российских офицеров и националистов.

Объявленные в розыск по делу о перевороте россияне Эдуард Широков и Владимир Попов, по информации The Sunday Telegraph, являются офицерами ГРУ Минобороны РФ. Министр обороны Черногории Предраг Боскович заявил газете, что офицеры российской разведки «вне всякого сомнения» участвовали в организации переворота.