В Самаре прошел митинг с требованием отставки губернатора

Pro Город Самара
15:07, 18 февраля 2017
Надежный источник

В Самаре состоялся митинг, участники которого потребовали восстановления социальных льгот и призвали отправить в отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина.

По данным издания «Pro Город Самара», в акции приняли участие около тысячи человек. Агентство «Интерфакс» сообщает, что полиция оценила число участников акции в 950 человек.

Собравшиеся на митинге требовали вернуть ветеранам войны и труда ежемесячную региональную выплату и отменить лимит поездок на транспорте по социальной карте.

Участники акции пообещали провести новый митинг 18 марта, если их требования не будут выполнены. Предыдущая такая акция состоялась в Самаре 4 февраля. По данным «Интерфакса», тогда на митинг собрались около 300 человек.

Молодой депутат ленинского райсовета Андрей Седогин сравнивал положение пенсионеров в развитых странах и России. Если первым доступны путешествия по всему миру, то самарским старикам теперь приходится меньше выходить из дома — на проезд в общественном транспорте может просто не хватить пенсии.

Pro Город Самара

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