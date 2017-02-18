В Самаре прошел митинг с требованием отставки губернатора

В Самаре состоялся митинг, участники которого потребовали восстановления социальных льгот и призвали отправить в отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина.

По данным издания «Pro Город Самара», в акции приняли участие около тысячи человек. Агентство «Интерфакс» сообщает, что полиция оценила число участников акции в 950 человек.

Собравшиеся на митинге требовали вернуть ветеранам войны и труда ежемесячную региональную выплату и отменить лимит поездок на транспорте по социальной карте.

Участники акции пообещали провести новый митинг 18 марта, если их требования не будут выполнены. Предыдущая такая акция состоялась в Самаре 4 февраля. По данным «Интерфакса», тогда на митинг собрались около 300 человек.