В Самаре прошел митинг с требованием отставки губернатора
В Самаре состоялся митинг, участники которого потребовали восстановления социальных льгот и призвали отправить в отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина.
По данным издания «Pro Город Самара», в акции приняли участие около тысячи человек. Агентство «Интерфакс» сообщает, что полиция оценила число участников акции в 950 человек.
Собравшиеся на митинге требовали вернуть ветеранам войны и труда ежемесячную региональную выплату и отменить лимит поездок на транспорте по социальной карте.
Участники акции пообещали провести новый митинг 18 марта, если их требования не будут выполнены. Предыдущая такая акция состоялась в Самаре 4 февраля. По данным «Интерфакса», тогда на митинг собрались около 300 человек.
Как прошел митинг пенсионеров за возвращение льгот в Самаре— Самара online (@Prosamaru) February 18, 2017
Митингующих было намного больше чем в прошлый разhttps://t.co/5iDrVUnKGh pic.twitter.com/YL2KNcSl2l
В Самаре проходит массовый митинг против антинародной политики Правительства области. #митинг #Меркушкин #Самара #КПРФ #лксм_рф #льготы pic.twitter.com/oqCiAFhgeZ— Наталья Дорохова (@NatalyaDorohova) February 18, 2017
Молодой депутат ленинского райсовета Андрей Седогин сравнивал положение пенсионеров в развитых странах и России. Если первым доступны путешествия по всему миру, то самарским старикам теперь приходится меньше выходить из дома — на проезд в общественном транспорте может просто не хватить пенсии.