В Бельгии поезд сошел с рельсов. Пострадали до 30 человек

Около железнодорожной станции в бельгийском городе Лёвен сошел с рельсов пассажирский поезд. В полиции сообщили об одном погибшем, от 15 до 30 человек получили травмы.

Судя по фотографиям с места крушения, один из вагонов поезда опрокинулся на бок.

ADnl: Meerdere gewonden na treinongeval nabij het Belgische Leuven https://t.co/0igbYWurXr #NLNieuwsAlert — NLNieuwsAlert (@NLNieuwsAlert) February 18, 2017

Причина аварии пока не установлена. На железнодорожной линии приостановлено движение.