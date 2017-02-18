В Бельгии поезд сошел с рельсов. Пострадали до 30 человек
Около железнодорожной станции в бельгийском городе Лёвен сошел с рельсов пассажирский поезд. В полиции сообщили об одном погибшем, от 15 до 30 человек получили травмы.
Судя по фотографиям с места крушения, один из вагонов поезда опрокинулся на бок.
ADnl: Meerdere gewonden na treinongeval nabij het Belgische Leuven https://t.co/0igbYWurXr #NLNieuwsAlert— NLNieuwsAlert (@NLNieuwsAlert) February 18, 2017
Причина аварии пока не установлена. На железнодорожной линии приостановлено движение.