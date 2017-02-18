В Бельгии поезд сошел с рельсов. Пострадали до 30 человек

HLN.be
13:40, 18 февраля 2017
Надежный источник

Около железнодорожной станции в бельгийском городе Лёвен сошел с рельсов пассажирский поезд. В полиции сообщили об одном погибшем, от 15 до 30 человек получили травмы.

Судя по фотографиям с места крушения, один из вагонов поезда опрокинулся на бок.

Причина аварии пока не установлена. На железнодорожной линии приостановлено движение.

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