В аэропорту Риги самолет с хоккеистами «Лады» на борту выкатился за пределы ВПП

Самолет авиакомпании «ВИМ-Авиа», на борту которого находились хоккеисты «Лады», выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Риги.

Никто из 40 пассажиров и семерых членов экипажа самолета Boeing 737 не пострадал. ВПП аэропорта Риги временно закрыта для проверки ее технического состояния после происшествия. Пока взлетно-посадочная полоса закрыта, аэропорт Риги не принимает и не отправляет рейсы.

Рейсом «ВИМ-Авиа» хоккеисты «Лады» должны были отправиться из столицы Латвии, где они встречались с рижским «Динамо», в Уфу.

Защитник «Лады» Глеб Корягин разместил в инстаграме видео с места происшествия.